Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag an seine Kursverluste der vergangenen Tage angeknüpft. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1214 US-Dollar. Damit kostete sie so wenig wie zuletzt vor knapp drei Wochen. Aktuell notiert das Währungspaar bei 1,1235.

Zum Franken notiert der Euro bei 1,1182 nach wie vor unterhalb der 1,12er Marke. Das Währungspaar steht damit nur knapp über seinem Tagestief. Der US-Dollar zeigt sich derweil bei 0,9953 Franken nur wenig verändert.

Am Markt wurden mehrere Gründe für die Euro-Verluste genannt. Zum einen wurde auf den festen amerikanischen Dollar verwiesen, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...