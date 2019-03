London - Die wichtigsten europäischen Aktien haben am Donnerstag den Handel kaum verändert beendet. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, ging mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 3320,29 Punkte aus dem Tag.

Mit Spannung warten die Anleger weiterhin auf die Ergebnisse der Handelsgespräche zwischen den USA und China, die an diesem Tag in Peking stattfanden. Ersten Gerüchten zufolge soll China hinsichtlich des forcierten Technologietransfers "beispiellose Zugeständnisse" an die USA gemacht haben, sagte Marktanalyst ...

