Am 12. März 2019 war die offizielle Eröffnung des Enza Zadens Büro in Thailand (Banglane, Bangyai). Mit dem regionalen Hauptquartier in Malaysia und einer Zweigstelle auf den Philippinen ist dies das dritte Büro des Gemüsezuchtunternehmens in Südostasien. Foto © Enza Zaden facebook, March 13, 2019 Lokale Erfahrung und Wissen "Der Aufbau eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...