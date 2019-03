New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag moderat zugelegt. An der New Yorker Wall Street beendete der Dow Jones Industrial den Handel 0,36 Prozent höher bei 25'717,46 Punkten. Marktbeobachter machten allerdings darauf aufmerksam, dass sich der Dow in seiner Suche nach einer eindeutigen Richtung nach wie vor in einer engen Handelsspanne bewege.

"Zuletzt ist die Schwankungsbreite beim Dow spürbar gesunken", sagte etwa Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Der Index sei momentan wie gefangen. "Ein Ausbruch aus der Handelsspanne bleibt aber nur eine Frage der Zeit." Auch laut Chefanalyst James Hughes vom Broker Axitrader geht die Suche nach neuen Kurstreibern weiter. Wo diese jedoch derzeit herkommen sollen, sei schwer vorherzusagen.

In Sachen Brexit und im Zollstreit zwischen den USA und China gibt es weiterhin keine Lösungen. Mit Spannung wird daher auf das Ergebnis der in Peking an diesem Tag geführten Handelsgespräche gewartet. Ersten Gerüchten zufolge solle China hinsichtlich des forcierten Technologietransfers "beispiellose Zugeständnisse" an die USA gemacht haben, sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK. Das habe der allgemeinen Börsenstimmung zeitweise etwas Auftrieb verliehen.

Der marktbreite S&P 500 rückte ebenfalls um 0,36 Prozent vor und schloss damit auf 2815,44 Punkten. Der technologielastige ...

