Zürich - Mit Unterstützung der API-Spezialisten von NDGIT (Next Digital Banking) startete die UBS zum 14. März 2019 die Bereitstellung von APIs für Drittanbieter gemäss der Europäischen Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 für die Niederlassungen in Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und UK. Beginnend mit einer dreimonatigen Test-Phase können TPPs (Third Party Provider) EU-weit auf die Schnittstellen von mehr als 3000 Banken zugreifen.

Die UBS bietet den Testern Zugriff über eine durch die API Plattform der NDGIT gestützte Sandbox erreichbar unter folgendem Link: https://xs2a-devportal.ubs.com

Spektrum der PSD2 Dienste

Die Sandbox ermöglicht es regulierten TPPs auf das volle Spektrum der unter PSD2 vorgesehenen Services zuzugreifen. Dies umfasst für alle genannten Märkte Kontoinformationsabfragen und Kontodeckungsabfragen sowie Funds Confirmation Service und für Deutschland ...

