Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Freitag dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost an den freundlichen Trend der Vortage an und legt im frühen Geschäft zu. Die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits stimme die Marktteilnehmer zuversichtlich und ermuntere sie zu Käufen, sagen Händler. Die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits habe die enttäuschenden Wachstumszahlen der US-Wirtschaft in den Hintergrund gerückt, schreibt CMC Markets in einem Kommentar.

Die USA und China haben am Freitag ihre Verhandlungen fortgesetzt. Detaillierte Angaben zum Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht.

Der Swiss Market Index

