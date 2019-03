Zum Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Minderheitsanteile befinden sich im Besitz des Management-Teams von Enerparc Inc.Die US-Tochter des Hamburger Photovoltaik-Unternehmens Enerparc wird künftig mehrheitlich zu Kirkbi A/S gehören. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, hieß es am Freitag. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Kirkbi A/S ist eine Investmentfirma der milliardenschweren dänischen Kirk Kristiansen Familie, die unter anderem mit 75 Prozent auch Mehrheitseigner des Kinderspielzeug-Konzerns Lego ist. Der Erwerb ...

