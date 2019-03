FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2210 (2420) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE TARGET TO 296 (295) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 300 (302) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS EVRAZ TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 611 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES MAN GROUP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 180 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1260 (1225) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5200 (5400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1850) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1940 (2000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4970 (5190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ACCESSO TECHNOLOGY TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 1145 (1200) PENCE - UBS CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 260 (285) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 355 (300) PENCE



