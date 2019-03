Die Große Koalition wird nach dem Beschluss des EU-Parlaments zum Urheberrecht den Einsatz sogenannter Upload-Filter in Deutschland rechtlich nicht verhindern können. "Wir können die Unternehmen dazu verpflichten, Zwangslizenzen zu zahlen", sagte der CDU-Rechtsexperte Heribert Hirte dem "Spiegel" in seiner neuen Ausgab.



Ob sie dann trotzdem Upload-Filter verwendeten, liege bei ihnen. "Verbieten können wir das nach dem europäischen Beschluss nicht", so der CDU-Politiker weiter. Rechts- und Digitalpolitiker der Union hatten unter Führung von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ein Konzept erarbeitet, das den Einsatz von Upload-Filtern überflüssig machen soll. Doch EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), glaubt nicht, dass das CDU-Modell die Filter verhindern wird.



"Ich bin überzeugt, dass die Richtlinie relativ klare Vorgaben macht", sagte Oettinger dem "Spiegel". Nach heutigem Stand würden Upload-Filter "nicht ganz zu vermeiden sein", so der EU-Kommissar weiter.