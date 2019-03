Das britische Unterhaus hat erneut gegen den Brexit-Deal gestimmt, den die britische Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union verhandelt hat. 344 Abgeordnete stimmten am Freitag dagegen, 286 Abgeordnete stimmten dafür.



Mays Brexit-Deal war zuvor bereits zwei Mal im britischen Parlament mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt worden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.