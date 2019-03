BIPV-Symposium: Im Kloster Banz diskutierten die Experten, wie viel Photovoltaik künftig in Deutschland gebraucht wird und wo der beste Platz für neue Anlagen ist. Dabei zeigt sich, alle Varianten werden gebraucht - landwirtschaftliche Flächen, Dächer, Fassaden. Dabei sind auch spannende Doppelnutzungen von Flächen möglich.Photovoltaik tritt derzeit weltweit seinen Siegeszug an. Baywa re prognostiziert Stromgestehungskosten bei aktuell neu geplanten Freiflächen-Photovoltaik-Parks von nur noch rund zweieinhalb Cent pro Kilowattstunde in wirken als Gamechanger und lassen nun auch für die Energiewirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...