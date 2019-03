Zürich - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA übernimmt The Glenturret, Schottlands älteste Destillerie für Single Malt Whisky. Die Akquisition erfolgt über ein Joint Venture, an dem Lalique Group und der Schweizer Unternehmer Hansjörg Wyss je 50% halten.

Lalique Group wird das Geschäft von The Glenturret voll konsolidieren und will die Bekanntheit der Marke über ihr internationales Lalique Netzwerk weiter stärken. Dazu sind gemeinsame Initiativen in den Bereichen Produktdesign, Vertrieb und Hospitality geplant. Die Transaktion, mit einem Kaufpreis von ...

