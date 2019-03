Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag und damit zum Ende des ersten Quartals noch einmal zugelegt. Dabei hat der SMI gegen Handelsende mit Unterstützung der US-Börsen seine Höchststände vom Mittag gar noch ausgebaut und letztlich auch ein mehr als solides Wochenplus erreicht. Auf den ganzen Monat März betrachtet hat der hiesige Leitindex im Anschluss an den raketenhaften Start im Januar und Februar allerdings in eine Seitwärtsbewegung übergeschwenkt.

Gestützt wurde die Stimmung von den Hoffnungen hinsichtlich einer Beilegung des Handelsdisputs zwischen den USA und China. Die risikofreudigere Haltung der Investoren kam insbesondere zyklischen oder Finanzwerten zugute, wogegen die defensiven gemieden wurden. Sollte der angesprochene Streit beigelegt werden, könnte sich dies auch positiv auf die Weltwirtschaft auswirken, hiess es in Marktkreisen. Detaillierte Angaben zum Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht. Die Teams würden aber keine Anstrengungen scheuen, um ein Abkommen zu erreichen, hiess es von chinesischer Seite.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,76 Prozent höher bei 9'477,84 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich ein Plus von 1,7 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,11 Prozent ...

