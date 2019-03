Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen mit 4:1 gewonnen. Hoffenheims Ishak Belfodil brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, Kevin Volland konnte sieben Minuten später ausgleichen.



Dabei blieb es dann lange, erst in der zweiten Hälfte legten die Hoffenheimer ordentlich nach. Nadiem Amiri traf in der 51., Ishak Belfodil erneut in der 61. und Andrej Kramaric in der 79. Minute.