Bei den Kommunalwahlen in der Türkei am Sonntag zeichnet sich ein Erfolg für die Regierungspartei AKP ab. Nach der Auszählung von über 80 Prozent der Stimmen liegt die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit 45,3 Prozent der Stimmen vorn.



Allerdings könnte die Oppositionspartei CHP sowohl in Ankara als auch in Istanbul die Wahl noch gewinnen. In Ankara führt der CHP-Kandidat Mansur Yavas mit circa drei Prozent vor dem AKP-Kandidat Mehmet Özhaseki. In Istanbul liegt derzeit der AKP-Kandidat Binali Yildirim sehr knapp vorn. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest für Erdogan und seine Partei.



Der Wahlgang wurde jedoch von Gewalt überschattet: In einem Wahllokal in Ostanatolien hatte ein Mann eine Pistole gezogen und auf die Anwesenden geschossen. Dabei starben laut dem türkischen Innenministerium zwei Wahlhelfer.