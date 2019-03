Am 27. März fand die Jahreshauptversammlung der AREFLH, die Vereinigung der europäischen Obst, Gemüse und Zierpflanzen erzeugenden Regionen, in Bordeaux, in dem Hauptsitz der Region Nouvelle Aquitaine statt. Die Präsidentin, Simona Caselli, deren Amtszeit endete, wurde erneut einstimmig als Leiterin der Vereinigung bestätigt. Neuer Vorstand der AREFLH, Simona Caselli...

