Argentinien liefert die meisten biologischen Äpfel und Birnen an die EU. Das zeigen Zahlen von der Europäischen Kommission. Mit einer Exportmenge von über 30.000 Tonnen Äpfeln und Birnen an die EU hat Argentinien einen Anteil von 20,7% an dem Bioimport dieser Produkte. Bildquelle: Shutterstock.com Wie die Niederländische Obsterzeugerorganisation (NFO) berichtete, gehen...

