Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI übersprang dabei schon in der Eröffnung die 9'500-Punkte-Marke, womit das Jahreshoch allmählich wieder ins Blickfeld gerät. An den asiatischen Börsen war es zuvor in der Nacht zum Teil deutlich aufwärts gegangen. Händler begründen den Optimismus vor allem mit den neusten Konjunkturindikatoren aus China.

So hat sich dort die Stimmung der Unternehmen trotz des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts mit den USA kräftig aufgehellt, was für Ökonomen eine Überraschung war. "Nach einer Flut von enttäuschenden Daten und steigender Nervosität auf dem Börsenparkett können die Märkte solche Nachrichten gut brauchen", meint ein Analyst. Experten warnen allerdings vor allzu viel Optimismus. So bleibt nicht zuletzt der Brexit ...

