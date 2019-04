Bern - Nach fast fünf Jahren an der Spitze des Schweizer Rechte- und Content-Handelsunternehmens Cinetrade hat sich CEO Wilfried Heinzelmann entschieden, die operative Leitung per Juli 2019 abzugeben. Neu wird Wolfgang Elsässer die Aufgaben des CEO übernehmen. Wolfgang Elsässer verantwortet derzeit das TV & Entertainment Geschäft bei der Deutschen Telekom in Bonn.

«Mit Wolfgang Elsässer haben wir einen ausgewiesenen Content- und TV-Experten an Bord holen können», freut sich Swisscom CEO und Verwaltungsratspräsident von Cinetrade, Urs Schaeppi. Gleichzeitig gibt er sich überzeugt, dass Wolfgang Elsässer die hervorragende Arbeit, die Wilfried Heinzelmann in den vergangenen Jahren geleistet hat, weiterführen und spannende Impulse für das Geschäft von Cinetrade setzen wird. Cinetrade hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Trotz intensivem Wettbewerb konnte die Anzahl Abos sowohl im fiktionalen Bereich wie auch beim Sport-Angebot gesteigert werden. Das Portfolio wurde neu ausgerichtet und neue Angebote wie Teleclub Now erfolgreich lanciert. Im Kinogeschäft wurde mit innovativen Erlebnisorten wie in Gümligen bei Bern neue Standards gesetzt.

«Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...