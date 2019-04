Portsmouth, New Hampshire - Strategic Treasurer hat kürzlich den «2019 Treasury Fraud & Controls Survey Report» (link: https://www.bottomline.com/us/resources/resource-center/research-reports/2019-treasury-fraud-controls-survey-report) veröffentlicht, die vierte jährliche Analyse zur Betrugsstatistik und wie sich Missbrauch auf die Zahlungen von Unternehmen auswirkt. Weltweit haben 300 Befragte in verschiedenen Rollen - vom Cash Manager bis zu C-Level Personen - die 100 Fragen beantwortet. Die Analyse liefert Unternehmen wertvolle Einblicke in die verschiedenen Themen rund um Betrug und Zahlungssicherheit.

Viele Resultate dieser Ausgabe spiegeln die Erkenntnisse aus dem Report des Jahres 2018 (https://www.bottomline.com/us/resources/resource-center/research-reports/2018-treasury-fraud-controls-survey-report) und 2017 (https://www.bottomline.com/us/resources/resource-center/research-reports/strategic-treasurer-treasury-fraud-controls-2017-report) wider - vor allem Tatsachen, die mit gesundem Menschenverstand erklärt werden können, wie bspw. dass Betrug zunimmt und sowohl Finanzinstitute als auch Unternehmen mehr investieren müssen, um Bedrohungen zu bekämpfen.

Der Rapport enthält aber auch viele neue Erkenntnisse, die Unternehmen im Laufe der Bewertung ihrer eigenen Sicherheitsstrategien begreifen.

Folgend die drei wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt:

1. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen gibt etwa gleich viel für die Prävention von Betrug im Bereich Treasury aus, wie letztes Jahr.Haben Sie kein falsches Sicherheitsgefühl durch die Tatsache, dass mehr als drei Viertel der Unternehmen planen, etwa dasselbe für die Prävention, Aufdeckung und Kontrolle von Treasury-Betrug auszugeben, wie im vergangenen Jahr.Wie in den meisten Bereichen, steigen die Kosten hier mit jedem Jahr. Denken Sie an Ihre persönlichen Ausgaben - Sie zahlen heute mehr für die gleichen Versicherungsleistungen, Lebensmittel, Kleidung usw. als vor einem Jahr. Ähnlich verhält es sich mit dem Schutz vor Missbrauch. Wenn Sie in heute den gleichen Betrag budgetieren wie im letzten Jahr, werden diese Mittel nicht gleich weit reichen. Die Bedrohungen nehmen sowohl im Umfang als auch in der Schwere zu, während Betrüger in ihren Angriffsstrategien jeden Tag kreativer werden.Dasselbe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...