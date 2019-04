Bern - Der Beitrag des Finanzsektors zur Wertschöpfung in der Schweiz hat sich in den vergangenen zehn Jahren absolut und relativ betrachtet verringert. Demgegenüber erhöhte sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) in derselben Zeitspanne.

Im Jahr 2018 trugen Finanz- und Versicherungsleistungen mit 62,8 Milliarden Franken in der Schweiz noch 9,1 Prozent zum BIP bei. Zehn Jahre davor waren es 66,7 Milliarden und ein Anteil am BIP von 11,1 Prozent. Dies geht aus dem halbjährlich erscheinenden Bericht "Finanzstandort Schweiz" des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF) hervor, der ...

