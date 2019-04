Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit deutlichen Gewinnen beendet. Der Leitindex SMI übersprang dabei bereits im frühen Handel die Marke von 9'500-Punkten und legte am späteren Nachmittag mit einer festen Eröffnung an der US-Börse gar nochmals etwas an Dynamik zu. Einem noch deutlicheren Plus waren allerdings die defensiven Schwergewichte im Wege: sie hinkten dem Markt klar hinterher. Im Fokus standen derweil die Papiere von Panalpina. Der Schweizer Transportlogistiker soll von der dänischen DSV-Gruppe übernommen werden.

Grund für die erneut gute Stimmung zu Wochenbeginn waren laut Händlern vor allem überraschend positive Konjunkturdaten aus China. So hatte sich dort die Stimmung der Unternehmen trotz des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts mit den USA kräftig aufgehellt. Setze das Reich der Mitte schon wieder zu einer wirtschaftlichen Erholung an, dürfte das Thema Rezession bald wieder aus den Schlagzeilen verschwinden, meinte jedenfalls ein Händler. Experten warnten allerdings vor allzu viel Optimismus. So bleibe etwa der Brexit ein Unsicherheitsfaktor, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Ende um 0,64 Prozent höher bei 9'538,11 Punkten - das bisherige Jahreshoch von Mitte März bei knapp 9583 Punkten liegt damit langsam wieder in Reichweite. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

