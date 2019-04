Die Aktivitäten von Made in Nature - Entdecke die Werte der italienischen Bio-Produkte, dem von der Europäischen Union finanzierten Projekt von CSO Italy, haben in Deutschland ihren Ausgangspunkt. Foto © Bio-Kiwi - Made in Nature Nach der offiziellen Lancierung bei Fruit Logistica kommen die italienischen Bio-Produkte in Deutschland an, für die erste der...

Den vollständigen Artikel lesen ...