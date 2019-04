Mägenwil - Die bemerkenswerte Karriere des Aargauer Unternehmers Roland Brack bewegt die ganze Schweiz - und kommt auf die Kinoleinwand. «Brack Rising» soll im Sommer 2019 in Schweizer Kinos gezeigt werden.

«Die besten Storys schreibt das Leben. Im Fall von Roland Brack ist das eine filmreife Erfolgsgeschichte mit Höhen und Tiefen - eine emotionale Achterbahnfahrt, die die Zuschauerinnen und Zuschauer an die Kinosessel fesseln wird», sind die Filmemacher von Micbas Media Productions überzeugt. «Brack Rising», so der Name des Films, handelt vom Aufstieg des Unternehmers Roland Brack - von den Anfängen im Fricktaler Elternhaus bis hin zu aktuellen Ereignissen.

Produktion komplett schweizerisch und unabhängig

Genremässig wird «Brack Rising» ein Biopic: Zwischen den nachgespielten Handlungsszenen werden Originalfilmmaterial und Statements der wichtigsten realen Akteure aus Bracks Privatleben und beruflichem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...