Die Stimmung gegenüber der Europäischen Gemeinschaftswährung bleibt in der 1. Wochenhälfte schlecht und so fordert der EUR/USD die psychologische Marke von 1,1200 heraus. EUR/USD hat Jahrestief fest im Blick Das Paar fällt einen weiteren Tag und so wird die Abwärtsbewegung zur 1,1200 ausgebaut, womit die Tür für einen Test des Jahrestief von 1,1180/75 ...

