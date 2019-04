Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag ohne grosse Ausschläge in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI gibt aktuell minimal nach. Dieser Marschhalt ist laut Händlern keine Überraschung, nachdem der SMI fünf Tage in Folge Gewinne verbucht und dabei um über 200 Punkte angezogen hatte.

Positive und negative Impulse halten sich laut Analysten in etwa die Waage. Die US-Vorgaben waren leicht positiv. Auf der anderen Seite sind die neusten Brexit-Entwicklungen eher ein Belastungsfaktor. Das britische Unterhaus "fällte" am Montagabend einen weiteren Nicht-Entscheid und die weitere Entwicklung ist völlig offen. Heute wird erneut getagt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen um 09.15 Uhr 0,13 Prozent tiefer bei 9'525,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

