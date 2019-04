Wochenweise war im Vormonat bereits das Ziel der Bundesregierung für 2030 verwirklicht worden: 65 Prozent Anteil Erneuerbare. Über den gesamten Monat betrachtet verzeichnete Deutschland ebenfalls einen neuen Rekord mit mehr als der Hälfte der Stromerzeugung, die aus Windkraft, Photovoltaik und Co. stammte. Im ersten Quartal lag der Anteil bei 45,4 Prozent an der Nettostromerzeugung.Im März haben die erneuerbaren Energien nach Auswertung von Energy Charts des Fraunhofer ISE einen Anteil von 54,4 Prozent an der Nettostromerzeugung erreicht. Nach zwei Wochen im Vormonat, in denen ihr Anteil über ...

