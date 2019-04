Zürich - Die Schweizer Steuerlandschaft steht vor einem Umbruch. Ab dem kommenden Jahr dürften die seit Jahren stagnierenden Gewinnsteuersätze wegen fiskalischer Reformen im In- und Ausland für Unternehmen deutlich sinken. Erste Vorboten sind bereits sichtbar.

Auf dieses Jahr haben bereits die beiden Kantone Waadt und Basel-Stadt ihre Gewinnsteuersätze markant gesenkt: Die Waadt auf 14 Prozent von 21,37 Prozent und Basel-Stadt auf 13,04 Prozent von 22,18 Prozent. Die beiden Kantone dürften Vorboten einer Dynamik sein, welche die Schweizer Unternehmenssteuerlandschaft schon bald grundlegend verändern könnte, ist das Beratungsunternehmen KPMG überzeugt.

Verschiedene fiskalische Reformbemühungen im In- und Ausland, wie beispielsweise die AHV-Steuervorlage, würden künftig für eine deutlich zunehmende Dynamik im Steuerwettbewerb sorgen, schreibt KPMG in ihrem am Dienstag veröffentlichten "Swiss Tax Report". Darin wurden die Gewinn- und Einkommenssteuersätze von 130 Ländern sowie allen 26 Kantonen verglichen.

Gewinnsteuersatz zwischen 12-14 Prozent



Den vollständigen Artikel lesen ...