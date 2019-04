Marktbericht

Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) gingen die Volumen und die Anzahl Abschlüsse in der vergangenen Handelswoche zurück. Auch der ZKB eKMU-X-Index schloss tiefer, auf 1'271,230 Punkten, was einem Minus von 1,1 Prozent entspricht.

Im Vergleich zum Vormonat nahm das Gesamtvolumen im März etwas ab. Bei 372 Abschlüssen sank es auf 5,58 Millionen von 5,73 Millionen Franken in 315 Transaktionen im Februar 2019. Die Aktien der Schilthornbahn (+2,5%) und der Rapid Holding (+2,1%) hatten dabei die Nase vorne. Grösste Verlierer waren die Valoren von Cendres & Metaux (-8,4%), Conzzeta (-7,3%) und Rigi Bahnen (-7,0%). Das grösste Volumen stellten die Titel von Espace Real Estate mit 780'500 Franken.

In der vergangenen Handelswoche wurden insgesamt 1,06 Millionen Franken umgesetzt, was gegenüber der Vorwoche einem Rückgang um rund 28 Prozent entspricht. Die Anzahl der Transaktionen verringerte sich auf 81 von 89.

WWZ-Aktien generierten mit 347'400 Franken in 14 Abschlüssen den grössten Umsatz. Das Wasserwerk legte jüngst seine Geschäftszahlen 2018 vor. Der Konzerngewinn sank um knapp 35 Prozent auf 26,4 Millionen Franken. Dazu führten die starken Korrekturen der Aktienmärkte sowie eine Wertberichtigung. Rückläufig war auch der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT). Dieser ging um knapp 15 Prozent auf 42,8 Millionen Franken zurück. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, die Dividende auf 400 Franken von 420 Franken pro Aktie zu senken.

Mit 138'300 Franken in drei Abschlüssen erzielten die Aktien von Biella-Neher das zweitgrösste Volumen. Neuigkeiten zum Unternehmen gab es keine.

Die Gewinnerseite wurde von den Papieren des Stadtcasino Baden (+3,9%) angeführt, gefolgt von Pilatus Bahnen (+3,6%), Energie Zürichsee Linth (+1,4%), Rigi Bahnen (+0,5%) sowie acrevis Bank (+0,4%).

Mit Abstand grösster Verlierer war der Titel SGV Holding mit einem Minus von 5,6 Prozent.

Der Nachrichtenfluss nahm wieder deutlich zu. Neben WWZ veröffentlichte auch das Elektritzitätswerk Jona-Rapperswil die Jahresergebnisse 2018. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 32,28 Millionen Franken. Der Reingewinn von 3,85 Millionen Franken entspricht einer Steigerung von 6 Prozent.

Das Casino de Montreux steigerte in einem nach wie vor anspruchsvollen Umfeld den Bruttospielertrag um 0,5 Prozent auf 73,3 Millionen Franken. Die Frequenzen sanken um 3 Prozent auf 531'000 Personen. Der Reingewinn erreichte 12,26 Millionen Franken (Vorjahr 12,85 Mio) Die Dividende soll auf 175 von 166 Franken je Aktien reduziert werden.

Einen Ausweg aus ihrem finanziellen Engpass fanden die Klosters-Madrisa Bergbahnen. Die zwei Unternehmer Roger Kunz und Thomas Steinemann erhöhen ihren Anteil an der Aktiengesellschaft und halten neu eine Beteiligung von gegen 40 Prozent. Die beiden übernahmen zudem die operative Leitung vom bisherigen CEO Peter Bärtschi.

Die NZZ Mediengruppe erhält zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder. Per 1. September 2019 übernimmt Johannes Boege die neu geschaffene Position des Chief Revenue Officers und somit die Verantwortung für Marketing und Vertrieb. Ausserdem verlässt Monica Dell'Anna, Leiterin Produkte, die NZZ-Mediengruppe per Anfang April. Ihre Nachfolgerin wird ihre neue Tätigkeit per 1. August starten und soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. (Quelle: awp)

Am 6. April findet die Generalversammlung der NZZ statt. In der darauf folgenden Woche wird das Aktienregister wieder eröffnet. Das Volumen dürfte laut ZKB auf dem aktuellen Niveau verharren. (Quelle: awp)

Unternehmensnachrichten

