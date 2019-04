Paris - Der EuroStoxx hat am Dienstag nach seinen jüngsten Gewinnen eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex der Eurozone bewegte sich bis zum späten Dienstagvormittag mit plus 0,03 Prozent auf 3386,39 Punkte kaum vom Fleck. Der französische Leitindex Cac 40 trat ebenfalls nahezu auf der Stelle.

In London schlug sich der FTSE 100 ("Footsie") mit plus 0,41 Prozent auf 7347,47 Punkte etwas besser. Hier half das wieder nachgebende Pfund, da eine schwache Landeswährung Ausfuhrgüter verbilligen und so den Export stärken kann.

Hintergrund der Pfundschwäche sind die jüngsten Turbulenzen rund um den Brexit. Nachdem das britische Parlament am Vortag ...

