Hochdorf LU - Das auf Fenster, Fassaden und Türen fokussierte Unternehmen 4B erzielte im Jahr 2018 einen Nettoumsatz von 177.6 Millionen Franken, was einem Wachstum von 8.5% zum Vorjahr entspricht. Der Mitarbeiterbestand wuchs um 5% auf 646 Mitarbeitende. Die Ertragsentwicklung ist erfreulich. Zum Wachstum haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Die Lancierung innovativer Produkte für die Renovation und den Neubau sowie die konsequente Bearbeitung der neuen Märkte Romandie und Ostschweiz haben überproportional zum Umsatzplus beigetragen. Mit Jean-Marc Devaud erhält 4B einen neuen CEO, der die eingeschlagene Wachstumsstrategie weiterführen wird. Die Marktperspektiven sind positiv: Sowohl die Nachfrage im Neubaumarkt als auch die Wachstumsperspektiven in der Renovation und im Servicegeschäft beurteilt 4B als vielversprechend. Grösste Herausforderung bleibt die Rekrutierung neuer Fachkräfte, vor allem auch in qualifizierten Handwerksberufen.

4B entwickelt nachhaltige und intelligente Lösungen für die Gebäudehülle, die das Leben der Menschen vereinfachen und zur Energieeffizienz beitragen.

Die im 2017 eingeleitete Zusammenführung der Fenster- und Fassadengeschäfte zur 4B AG hat zur positiven Unternehmensentwicklung beigesteuert. Die damit verbundene Wachstumsstrategie und die Positionierung von 4B als integraler Lösungspartner für die Gebäudehülle zahlen sich aus. Besonders erfreulich ist auch die Entwicklung in der Westschweiz, wo die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und verlässlichen Leistungen anhaltend gross ist. Ebenso haben die Geschäftsbereiche Service und Fassaden an Boden gewonnen. Aktuell erfreut sich das Unternehmen einer guten Auftragslage. Mark Bachmann, Verwaltungsratspräsident und CEO ad Interim: "Die in den letzten zwei Jahren getätigten Investitionen von über 15 Millionen Franken in unsere Fertigungsanlagen und Lean Management-Prozesse zeigen die erwünschten Resultate. So erzielen die Produktionswerke in Hochdorf und Emmen markante Effizienzsprünge."

Kundenzentrierung und Digitalisierung als wichtige Wettbewerbsfaktoren

4B richtet ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio konsequent auf Kundenbedürfnisse ...

