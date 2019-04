Letzte Woche wurde es amtlich: Das Photovoltaik-Unternehmen hat in 2018 massiv an Umsatz verloren und ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Eine Konsequenz ist, dass sich SMA schneller weiter zum System- und Lösungsanbieter entwickeln will. Vorstandsprecher Jürgen Reinert erkläutert die derzeitige Situation, die Strategie und welche neuen Produkte das Unternehmen anbietet. Die zurückliegenden Jahre waren nicht immer leicht für SMA, erst vergangenes Jahr brach der Umsatz deutlich ein. Schon vor einem halben Jahr hat das Photovoltaik-Unternehmen, immer noch einer der weltweit führenden Wechselrichter-Hersteller, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...