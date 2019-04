Der DAX hat das erste Quartal mit einem Plus von 9,16% beendet. Und ist furios in den April gestartet. Plus 1,98% nach zwei Handelstagen und heute auf dem direkten Weg zu einer neuen Jahresbestmarke. Die Blue Chips drängen also auf breiter Front nach oben. Alle Blue Chips? Nein - Wirecard hat diese Kurve bislang nicht gekriegt und muss stattdessen aktuell auf fünf Verlusttage hintereinander blicken. Wobei auch der Blick nach vorne durchaus skeptisch sein darf: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...