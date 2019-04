Der Windkraftanlagenbauer beteiligt sich mit 50 Prozent an der GP Joule Service GmbH & Co. KG. Die beiden Unternehmen wollen gegenseitig von den jeweiligen Kompetenzen in den Bereichen Wind und Photovoltaik profitieren.Die GP Joule Gruppe und die Enertrag AG wollen ihre Kräfte bündeln. Wie die beiden Unternehmen mitteilen, steht im Zentrum der Kooperation eine 50-prozentige Beteiligung von Enertrag an der GP Joule Service GmbH & Co. KG. Dieses Tochterunternehmen erbringt innerhalb der GP Joule Gruppe europaweit technische und kaufmännische Dienstleistungen rund um die Betriebsführung und das Management ...

