Paris - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den EuroStoxx 50 am Mittwoch weiter angetrieben. Der Leitindex der Eurozone baute seine jüngsten Gewinne aus und stieg bis zum späten Vormittag um 0,90 Prozent auf 3426,34 Punkte. Damit bewegte sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau vom September letzten Jahres.

Der Cac 40 folgte dem EuroStoxx in Paris nach oben. Der französische Leitindex gewann zuletzt 0,73 Prozent auf 5462,80 Zähler.

Gegen den positiven Trend bewegte sich der britische Leitindex FTSE 100 (Footsie) kaum vom Fleck. Hier belasteten schwache Stimmungsdaten aus der Wirtschaft sowie das anziehende Pfund, da eine starke Landeswährung Exportwaren verteuern kann. Das Pfund profitierte davon, dass sich Premierministerin Theresa May mit der Opposition zusammensetzen und nach einer Lösung in dem Brexit-Verfahren suchen will.

Aus Branchensicht gab es in dem freundlichen Marktumfeld nur wenige Verlierer. Zu den Favoriten zählten die konjunktursensiblen Rohstoffwerte mit plus 1,87 Prozent, nachdem die brasilianische Regierung aus Sicherheitsgründen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...