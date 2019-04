Die Autorin Verena Brunschweiger, die sich als radikale Feministin bezeichnet und mit der Forderung für das Klima auf Kinder zu verzichten viel mediale Aufmerksamkeit erregt hat, beklagt, dass die SPD bei Frauenpolitik nur noch an Kita-Plätze denke. "Es gibt keine Partei, deren Programm etwas Substanzielles für Frauen wie mich zu bieten hat", sagte die 38 Jahre alte Autorin, die in einem sozial schwachen Viertel in Passau aufwuchs, der Wochenzeitung "Die Zeit".



Ihr Vater sei einer der Ersten gewesen, der ihr zu ihrem "Kinderfrei statt kinderlos"-Manifest gratulierte, sagte Brunschweiger der Wochenzeitung. "Ich seh's genau wie du", habe er gesagt. "Familie ist ein reaktionäres Projekt." Schon in Brunschweigers Kindheit sei der Vater Kapitalismuskritiker gewesen.



Fanpost bekommt Brunschweiger ihren eigenen Angaben zufolge vor allem von älteren kinderlosen Damen, die sich freuen, dass eine junge Frau aufschreibt, was sie schon immer denken.