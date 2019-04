Apple ist das profitabelste Unternehmen der Welt? Mitnichten. Der saudische Öl-Konzern Aramco hat diesen Rekord diese Woche pulverisiert. Doch den Saudis droht Ungemach.

Die Zahlen, die Saudi Aramco Anfang der Woche veröffentlichte, sorgten weltweit für Aufsehen. Demnach verzeichnet der saudische Ölkonzern für 2018 einen operativen Gewinn (Ebitda) von 224 Milliarden Euro. Viele Beobachter vergleichen Aramco deshalb schon gar nicht mehr mit anderen Ölkonzernen, die alle weit abgeschlagen landen, sondern mit dem Tech-Giganten Apple. Der galt bislang als profitabelstes Unternehmen der Welt - doch dieser Anspruch wurde nun von Aramco pulverisiert: Appels operativer Gewinn ist mit 82 Milliarden Dollar nur gut ein Drittel so hoch.

Aus den Rekord-Zahlen ergeben sich allerdings gleich mehrere Fragen. Wie gelingt es den Saudis, solche Gewinne zu erreichen? Und bedeuten die Zahlen, dass Saudi-Arabien seine zuletzt stark angegriffene Position als Primus unter den Ölförderstaaten zurückerobern kann? Um es vorwegzunehmen: Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Es könnte sogar genau das Gegenteil geschehen.

Aber der Reihe nach. Dass Aramco einen so hohen Gewinn verzeichnen kann, liegt zunächst an der enormen Menge an Öl, die in Saudi-Arabien gefördert wird. Mehr oder minder konstant fördert das Land jeden Tag knapp zehn Millionen Barrel. Damit bleibt Saudi-Arabien weltweiter Spitzenreiter.

Der Durchschnittspreis pro Barrel Öl lag 2018 bei ungefähr 70 Dollar. Rechnet man diese Werte zusammen, käme Aramco auf einen groben Jahresumsatz von 255 Milliarden Euro allein durch Öl. Hinzu kommen Einnahmen aus Gas, raffinierten Produkten und Chemikalien, in die Aramco zuletzt in großem Stil investiert hat.

Schon der Umsatz des saudischen Konzerns ist also immens - wie hoch genau, ist unbekannt. Auch die Ebitda-Zahlen sind nur Angaben der Ratingagentur Fitch. Klar ist jedoch: Der Konzern muss außergewöhnlich niedrige Kosten haben, um auf einen so hohen Gewinn zu kommen. Das lässt sich zum Teil mit niedrigen Löhnen, einfacheren Förderbedingungen ...

