Zürich - Die Abspaltung des Augenheilsparte Alcon vom Mutterkonzern Novartis und dessen Kotierung an der Schweizer Börse SIX führt nächste Woche zu Anpassungen der Börsenindizes. Laut Analysten werden SMI und SLI dadurch noch pharma- und medtech-lastiger.

Die Aktien von Julius Bär fallen für die neu aufgenommenen Alcon-Titel aus dem 20 Titel umfassenden SMI (Swiss Market Index). Im Leitindex werden dann aus der Branche nur noch die beiden Grossbankenpapiere von Credit Suisse und UBS vertreten sein.

Zu Veränderungen kommt es dadurch auch bei weiteren Indizes: Im 30 Titel umfassenden SLI (Swiss Leader Index) verdrängt Alcon die Titel von Dufry; und aus dem Mid-Cap-Index (SMIM) fallen die Papiere des Backwarenkonzerns Aryzta. Zudem verlassen Adecco den SPI Large und Meyer Burger den SPI Mid.

Als Kriterien für die Aufnahme und den Ausschluss zieht die Indexkommission der Schweizer Börse die durchschnittliche Free-Float-Börsenkapitalisierung sowie die Liquidität eines zurückliegenden Jahres heran.

Unterschiedliche Termine

Die betroffenen Indizes werden zum 9. April und 10. April 2019 ausserordentlich angepasst, wie die SIX am Dienstagabend mitteilte. Die Aufnahme von Alcon in den SMI erfolgt dabei auf den 9. April, der Ausschluss von Julius Bär dagegen erst am 10. April. Dass der Wechsel nicht am gleichen ...

