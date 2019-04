Allianz Research hat sich das Sparverhalten der Deutschen angeschaut. Die Versicherung vergleicht die Deustcen mit "hart arbeitenden Ameisen", die sparen, aber nicht investieren. Dagegen loben die Münchener die Spanier, weil sie stark am Aktienmarkt investieren. Die Allianz vergleicht die Südländer mit "smarten Grashüpfern" in Anlehnung an eine Fabel. Die klugen Sparer leben nach Meinung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...