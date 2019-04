Bern - Mit Immobilien im Wert von über 29 Milliarden Franken gehört der Bund zu den grössten Immobilieneigentümern des Landes. Nach Ansicht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) fehlt eine einheitliche Steuerung dieses Portfolios.

Das Immobilienmanagement nehmen drei verschiedene Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes (BLO) wahr: Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), armasuisse Immobilien (ar Immo) und der Rat der Eidgenössischen Hochschulen (ETH-Rat). Die Budgets werden jeweils von drei unterschiedlichen Departementen beantragt und von unterschiedlichen Kommissionen im Parlament vorberaten.

Die Spartenlösung führt auch dazu, dass die Reportings der drei BLO inhaltlich unterschiedliche Aussagen machen, zeitlich in unterschiedlichen Abständen erscheinen und an unterschiedliche Empfänger verteilt werden, wie die EFK in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht feststellt. "Der ...

