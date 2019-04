Baar - Sika baut ihr Mörtelwerk in Alexandria, Ägypten, aus und investiert in zusätzliche Produktionslinien. Mit der Erweiterung werden die Kapazitäten an die steigende Nachfrage des boomenden Baumarkts angepasst. Ägypten ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Region mit knapp 100 Millionen Einwohnern und einer florierenden Bauwirtschaft.

Die Bauindustrie in Ägypten wächst rasant. Die wichtigsten ...

