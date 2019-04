Das Photovoltaik-Unternehmen, das in Zaanstad in der Provinz Nordholland eine 100-Megawatt-Modulfabrik besitzt, strebt einen Neustart unter kontrollierter Verwaltung an. Als Hauptgründe für das Insolvenzverfahren werden Verzögerungen bei der Lieferung von Produktionsanlagen und ein Defizit im Working Capital genannt. Ein kontrollierter Neustart wird derzeit geprüft.von pv magazine global Der Photovoltaik-Hersteller Energyra hat ein Insolvenzverfahren bei einem niederländischen Gericht am Hauptsitz seines 100-Megawatt-Modulwerks beantragt. Das Unternehmen erklärte pv magazine in einem Statement, ...

