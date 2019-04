Der Energiekonzern will das Projekt "HySynGas" im Industriepark Brunsbüttel gemeinsam mit ARGE Netz und MAN Energy Solutions umsetzen. Die Partner wollen einen Power-to-Gas-Hub für sektorenübergreifende Dekarbonisierung in Norddeutschland etablieren und sich als Reallabor beim Bundeswirtschaftsministerium bewerben. Am Dienstag hatten die EU-Energieminister in Bukarest ihre "Sustainable and Smart Gas Infrastructure Declaration" unterzeichnet.ARGE Netz, MAN Energy Solutions und Vattenfall haben am Donnerstag den Aufbau eines großindustriellen Power-to-Gas-Projekts im Industriepark Brunsbüttel angekündigt. ...

