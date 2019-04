Zürich - In der Zürcher Härterei ist am Donnerstag im Rahmen der «Grossen Nacht des Sponsorings» der erste Sponsoring Excellence Award von Sponsoring Schweiz verliehen worden. In einem starken Teilnehmerfeld setzte sich Julius Bär durch. Die Jury verlieh dem Team den Award für die überragende Umsetzung der Kampagne als Titelsponsor des Julius Bär Zürich E-Prix vom 10. Juni 2018.

Als Global Partner der «FIA Formula E» investiert die Privatbank seit der Gründung der rein elektrischen Rennserie 2014 in einen Megatrend, der unsere Zukunft prägen wird. Die «FIA Formula E» vereint spannenden Motorsport mit Tests für Innovationen bei Technologie, Mobilität und der Entwicklung «intelligenter Städte». Der vorausschauende, innovative Ansatz der Formel E steht im Einklang mit den Unternehmenswerten von Julius Bär und deren «Next Generation»-Philosophie. Daher erachtet die Bank den Wettbewerb auch als ideale Sponsoring-Plattform, um den Bekanntheitsgrad der Marke rund um den Globus zu erhöhen.

Im Juni 2018 machte die Formel E in Zürich halt. Als Titelsponsor nutzte Julius Bär die Plattform, um mit einem breiten Mix von Kommunikationsmassnahmen ihre Zukunftsvisionen ...

