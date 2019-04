Zürich - Legartis gab seine Auswahl für die Teilnahme am Programm von Startup Autobahn bekannt. Der Accelerator ist Europas grösste Innovationsplattform und verbindet branchenführende Unternehmen mit vielversprechenden Technologie-Startups. Legartis qualifizierte sich gemeinsam mit 30 weiteren Technologie Startups aus über 500 Bewerbern für das 6. Programm von Startup Autobahn.

Auf der Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) prüft das in Zürich ansässige Legal Tech Startup Legartis Verträge schon heute bis zu 40% schneller als bisher. Es bietet neuartige Ordnungs- und Analysemöglichkeiten grosser Datenmengen aus Rechtsdokumenten. Die Legartis-KI ermöglicht in Sekundenschnelle einen umfassenden Einblick in die Inhalte unterschiedlicher Vertragstypen in deutscher und englischer Sprache.Digitalisierung und Automatisierung der VertragsverwaltungIn den kommenden drei Monaten arbeitet das Schweizer Startup in dem Accelerator unter anderem mit führenden Automobilherstellern zusammen, um die Digitalisierung und Automatisierung der Vertragsverwaltung zu beschleunigen.«Die Legal Tech Revolution ist angekommen und begeistert nicht mehr nur technologisch Neugierige. Die Entscheidung, die Legartis-KI im Rahmen von Startup Autobahn zu evaluieren, ist ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungskraft unserer Entwicklung, über den wir uns sehr ...

