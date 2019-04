Zürich - Die Schweizer Börse zieht am Freitag im Frühgeschäft leicht an. Die Stimmung sei dank anhaltender Hoffnung auf eine baldige Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits gut, sagten Händler. Da am Nachmittag der monatliche Bericht der US-Regierung zum Arbeitsmarkt veröffentlicht wird, hielten sich die Anleger aber ein wenig zurück. "Wir sind sozusagen mit leicht angezogener Handbremse unterwegs", sagt ein Händler.

Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China wurde von Präsident Donald Trump genährt. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte Donald Trump am Vorabend bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He im Weissen Haus. Auch Chinas Präsident Xi Jinping sah die Handelsgespräche auf einem guten Weg.

Sollten die US-Arbeitsmarktdaten positiv überraschen, könnte die Rekordfahrt an den Börsen weitergehen, ...

