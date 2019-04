Basel - Die Pax Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr wegen eines tieferen Anlageergebnisses einen Gewinnrückgang auf 1,7 Millionen Franken von 7 Millionen im Vorjahr verzeichnet. Das Eigenkapital stieg um 1,6 Prozent auf 572,5 Millionen und das Prämienvolumen erhöhte die Pax Versicherung um ein halbes Prozent auf 885 Millionen.

Das Volumen im Neugeschäft in der Privaten Vorsorge reduzierte sich auf 26,4 Millionen Franken, wie die genossenschaftlich organisierte Pax Gruppe am Freitag mitteilte. In der ...

