"Die Woche Voraus" vom 05. April 2019

Die US-Renditestrukturkurve (3 Monate vs. 10 Jahre) invertierte im Anschluss an eine "taubenhafte" Notenbanksitzung der US-Notenbank (Fed) im März zum ersten Mal im aktuellen Konjunkturzyklus. Letztere zeigte sich seit Anfang der 1950er Jahre als verlässlicher Vorbote von US-Rezessionen, was folglich bei vielen Investoren zu erhöhter Unsicherheit führte.