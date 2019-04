FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 830 (820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2320 (2220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 950 (910) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES COUNTRYWIDE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 10 (95) PENCE - BERENBERG RAISES FOXTONS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 60 (50) PENCE - BERENBERG RAISES LSL PROPERTY SERVICE PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.04% TO 7405 (CLOSE: 7401.94) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 899 (875) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 1880 (1847) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 825 (815) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES FDM GROUP PRICE TARGET TO 1040 (1010) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS STAGECOACH TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 125 (145) PENCE - JPMORGAN CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LAMPRELL PRICE TARGET TO 68 (71) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ENTERTAINMENT ONE TARGET TO 623 (621) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6400 (5800) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SAFESTYLE PRICE TARGET TO 110 (105) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 105 (135) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS DUNELM GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 1000 (800) PENCE



