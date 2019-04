"Reinheitsgebot" und "Wirtschaftswunder" versteht man auf der ganzen Welt. Ein solcher Erfolg kann auch mit der "Energiewende" gelingen: Klimaschutz, der funktioniert, sichert Deutschlands Rolle und Einfluss.

Auf meinen Reisen als Außenminister passiert eine Sache eher selten: dass mich Kollegen auf Deutsch ansprechen. Nur wenige kennen mehr als zwei, drei deutsche Wörter. Und doch gibt es Begriffe, die weltweit verstanden werden, für die es nicht einmal eine Übersetzung gibt. So spricht man auch im Englischen vom Reinheitsgebot, vom Wirtschaftswunder, von Ostpolitik. Und neuerdings von der Energiewende. "Tell me more about Energiewende", habe ich nicht erst einmal gehört.

Der Grund dafür ist: Der Klimawandel ist real, er wirkt global. Und das, was wir uns in Deutschland als "Energiewende" vorgenommen haben, spielt sich inzwischen in viel größerem Maßstab auch weltweit ab. Der Anfang vom Ende des Zeitalters fossiler Energieträger ist eingeleitet. Schon ab Mitte der 2020er-Jahre soll die weltweite Erdölproduktion laut Studien sinken. Gleichzeitig werden erneuerbare Energien immer wettbewerbsfähiger.

Diese globale Energiewende eröffnet große Chancen - nicht nur für Länder wie Deutschland oder China, die frühzeitig das Potenzial erneuerbarer Energien erkannt haben. Auch viele Entwicklungsländer werden profitieren. Energie aus Sonne, Wind und Wasser bietet ihnen die Chance, das fossile Zeitalter quasi zu überspringen, ihre Abhängigkeiten zu reduzieren und die Energieversorgung ihrer Bevölkerung und ihrer Wirtschaft zu sichern.

Doch es wird nicht nur Vorteile und Gewinner geben. Mit der Bedeutung von Erdöl und Erdgas wird die Rolle maritimer Handelswege abnehmen, während jene von Netzen zum Transport erneuerbarer Energien zunimmt. Solche kritische Infrastruktur muss künftig besser geschützt werden. Zwar ...

